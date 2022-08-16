اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي، بسرقة جوازات سفر خاصة به أثناء مداهمة منزله الاثنين الماضي.
سرقة جوازات سفر ترامب
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال “: “في الغارة التي نفذها عناصر الـFBI على مار إيه لاغو، سرقوا جوازات سفري الثلاثة (واحد منهم منتهي الصلاحية)، بالإضافة إلى أشياء أخرى”.
وأضاف أن هذا اعتداء على خصم سياسي على مستوى لم يحدث سابقًا في البلاد، واصفًا إياها بأنها “دولة عالم ثالث”.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب حذر من أن الغضب يجتاح الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الوضع بات خطيرًا وعلى صفيح ساخن، مؤكدًا أنه سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أمريكا.
انتخابات سابقة
وجاء ذلك بعد مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله في مار إيه لاغو الأسبوع الماضي، حيث أخبر شبكة “فوكس نيوز” في حوار خاص أنه يجب تهدئة الأوضاع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشعب الأمريكي لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي عملية احتيال أخرى، وذلك في إشارة إلى اعتقاده بأن الانتخابات السابقة التي فاز بها بايدن كانت مزورة.
وقال ترامب إنه طلب من ممثليه التواصل مع وزارة العدل لعرض المساعدة، وسط الغضب من المداهمة غير المسبوقة التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي على مقر إقامته الخاص الأسبوع الماضي، والتي قام فيها العملاء بأخذ سجلات مصنفة على أنها سرية للغاية.
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