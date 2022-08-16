وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال “: “في الغارة التي نفذها عناصر الـFBI على مار إيه لاغو، سرقوا جوازات سفري الثلاثة (واحد منهم منتهي الصلاحية)، بالإضافة إلى أشياء أخرى”.

وأضاف أن هذا اعتداء على خصم سياسي على مستوى لم يحدث سابقًا في البلاد، واصفًا إياها بأنها “دولة عالم ثالث”.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب حذر من أن الغضب يجتاح الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الوضع بات خطيرًا وعلى صفيح ساخن، مؤكدًا أنه سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة أمريكا.