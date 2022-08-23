قال مصدر إعلامي، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيمثل نفسه في قضية مداهمة منزله بفلوريدا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن فشل في توكيل محامِ.

رد قوي من ترامب

وكان ترامب، ألمح في وقت سابق، إلى رد قوي على اقتحام منزله من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في 8 أغسطس الماضي.

وحسب قناة “العربية”، قال ترامب في تعليقات على منصته “تروث سوشيال”، إن تحركاً كبيراً ردًا على “مداهمة منتجع مار أيه لاغو في فلوريدا” لا يزال معلقًا أو قيد الدراسة”.

وأوضح أن نواباً من حزبه يعدون “اقتراحاً مهماً يتعلق بالتعديل الرابع في الدستور الأمريكي (يحدد أصول تفتيش الممتلكات الخاصة)، قبل الانتخابات النصفية المهمة جداً.

كما لفت إلى أنه تم انتهاك حقوقه، فضلاً عن حقوق جميع الأمريكيين، عبر “اقتحام منزله”، في حادث قلما شهدته البلاد.

مصادرة وثائق من منزل ترامب

وكانت وزارة العدل أعلنت أن أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا 11 مجموعة من الوثائق، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية من منزل ترامب، ملمحة إلى أنه قد يكون انتهك قانون التجسس، لا سيما أنه كان من المفترض أن يسلم في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، غير أنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع “مار أيه لاغو”.