ألمح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى رد قوي على اقتحام منزله من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في 8 أغسطس الماضي.

تحرك كبير قيد الدراسة

وحسب قناة “العربية”، قال ترامب في تعليقات على منصته “تروث سوشيال”، إن تحركاً كبيراً ردًا على “مداهمة منتجع مار أيه لاغو في فلوريدا” لا يزال معلقًا أو قيد الدراسة”.

وأوضح أن نواباً من حزبه يعدون “اقتراحاً مهماً يتعلق بالتعديل الرابع في الدستور الأمريكي (يحدد أصول تفتيش الممتلكات الخاصة)، قبل الانتخابات النصفية المهمة جداً.

كما لفت إلى أنه تم انتهاك حقوقه، فضلاً عن حقوق جميع الأمريكيين، عبر “اقتحام منزله”، في حادث قلما شهدته البلاد.

تجسس إدارة بايدن

وفي سياق آخر، اتهم الرئيس الأمريكي السابق، إدارة الرئيس جو بايدن بالتجسس على حملته، مشددا على أنه “لا ينبغي السماح باستمرار تلك المخالفات.

مصادرة وثائق

وكانت وزارة العدل أعلنت أن أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا 11 مجموعة من الوثائق، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية من منزل ترامب، ملمحة إلى أنه قد يكون انتهك قانون التجسس، لاسيما أنه كان من المفترض أن يسلم في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، غير أنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع “مار أيه لاغو”.