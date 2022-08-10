طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، من أنصاره أن يتبرعوا لصالحه، حتى يتصدى لما اعتبرها حملة مدبرة تضايقه، في إشارة إلى قيام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش بيته الفاخر في ولاية فلوريدا.

ويأتي طلب التبرع فيما كان ترامب قد قال، مساء الاثنين: إن مكتب الـ”إف بي آي” داهم محل إقامته في مارالاغو، ثم وصف العملية بـ”مطاردة الساحرات”.

أخبار كاذبة:

واعتاد ترامب أن يطلب التبرع لفائدة مشروعه السياسي، فقبل أيام، طلب من مؤيديه أن يمدوه بالمال، حتى يلاحق قناة “سي إن إن” أمام القضاء، بسبب ما اعتبره ترويجًا لــ”أخبار كاذبة”.

وأثارت خطوة المداهمة حفيظة ترامب، إذ وصف العملية بـ”سوء تصرف من قبل الادعاء العام، وأن نظام العدالة يستخدم كسلاح ضده”، لافتًا إلى أنه عمل وتعاون مع وكالات الحكومة المعنية.

وحامت الشكوك حول ترامب بسبب احتمال أن يكون قد نقل أجزاء من سجل البيت الأبيض إلى مقر إقامته، رغم كونها محاطة بالسرية، في حين أنه أصبح رئيسًا سابقًا ولم يعد له الحق في حيازتها.

مؤامرة مدبرة:

وينظر ترامب إلى عملية التفتيش التي جرت في فلوريدا بمثابة مؤامرة مدبرة من خصومه الديمقراطيين، لا سيما أنه يلمح لاحتمال ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة سنة 2024.

وعقب خسارته في الانتخابات، أطلق ترامب مبادرة سياسية تحمل اسم “Save America”، ويصل رصيدها اليوم في البنك إلى مائة مليون دولار.