صعد نادي ريال مدريد لـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد أن حقق فوزًا مهمًا على إسبانيول بثلاثية مقابل هدف أمس في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

نتائج مباريات أمس الأحد

وكانت مباريات أمس الأحد، انتهت بفوز برشلونة على بلد الوليد برباعية دون رد أحرزها كل من روبرت ليفاندوفسكي هدفين وبيدري هدف وسيرجي روبيرتو هدفًا، بينما سجل لـ ريال مدريد كل من الفرنسي بنزيما هدفين وفينسيوس جونيور هدفًا وسجل لإسبانيول اللاعب خوسيلو، بينما تعادل خيتافي مع فياريال بدون أهداف.

ترتيب الدوري الإسباني

يذكر أن ريال مدريد في الصدارة برصيد 9 نقاط، يليه ريال بيتيس ثانيًا برصيد 9 نقاط، برشلونة ثالثًا برصيد 7 نقاط وفياريال رابعًا برصيد 7 نقاط.

أوساسونا خامسًا وريال سوسيداد سادسًا، وكل من ريال مايوركا وأتلتيك بيلباو وألميريا ورايو فاييكانو وسيلتا فيجو في المراكز من السابع إلى الـ11 برصيد 4 نقاط لكل فريق.

أتلتيكو مدريد وجيرونا وفالنسيا في المراكز من 12 إلى 14 برصيد 3 نقاط لكل فريق.

أما أندية ” إشبيلية وإسبانيول وإلتشي وخيتافي وبلد الوليد وقاديش” في المراكز من 15 إلى 20 في ترتيب الدوري الإسباني.

موعد مباراتي اليوم في الدوري الإسباني

وتُقام اليوم الاثنين مباراتان في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني وهما ” قاديش ضد أتلتيك بيلباو في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد في الحادية عشرة بتوقيت المملكة من مساء اليوم”.