اختُتمت مباريات الدوري المصري موسم 2021/ 2022 أمس الثلاثاء بإقامة 8 مباريات.

ترتيب الدوري المصري بشكله النهائي:

وحافظ نادي الزمالك بطل المسابقة على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 77 نقطة، يليه نادي بيراميدز ثانيًا برصيد 71 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 70 نقطة، طلائع الجيش رابعًا برصيد 56 نقطة.

فيوتشر خامسًا بريد 56 نقطة، سموحة سادسًا برصيد 47 نقطة، البنك الأهلي سابعًا برصيد 46 نقطة، فاركو ثامنًا برصيد 48 نقطة.

إنبي تاسعًا برصيد 39 نقطة، المقاولون العرب عاشرًا برصيد 38 نقطة، الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 38 نقطة، المصري البورسعيدي في المركز الـ13 برصيد 38 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز الـ14 برصيد 37 نقطة، غزل المحلة في المركز الـ15 برصيد 36 نقطة.

الهابطون الـ3 لدوري الدرجة الثانية:

وهبط كل من الجونة وإيسترن كومباني ومصر المقاصة بعد احتلالهم المراكز من 16 إلى 18 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وكانت مباريات الجولة الـ34 بدأت أول أمس الاثنين بفوز فيوتشر على مصر المقاصة بهدف دون رد.

وفي مباريات الأمس، فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد، وتعادل سموحة سلبًا مع نادي فاركو، بينما تعادل البنك الأهلي مع إنبي، وفاز طلائع الجيش على الإسماعيلي، وفاز إيسترن كومباني على الزمالك بهدفين لهدف، وتعادل الاتحاد مع غزل المحلة بهدف لكل فريق، بينما فاز المقاولون على المصري بهدفين لهدف، وفاز الجونة على بيراميدز بثلاثية مقابل هدف.