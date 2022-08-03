كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الإصابة بالجلطات لا يطرأ على الإنسان بين يوم وليلة ولكنها نتيجة لعادات يومية خاطئة.

تراكم الكوليسترول

وأوضح النمر في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” الأمر قائلاً: “الجلطة لا تحدث بين يوم وليلة ولكنها نتيجة لعادات يومية خاطئة على مدار عشرات السنين يتراكم فيها الكوليسترول على جدران الشرايين”.

وأضاف أن هناك أسباباً تزيد من سرعة ترسب الكوليسترول على الشرايين، من أهمها عدم انتظام ضغط الدم والسكري، والتدخين والسمنة.

الجلطة القلبية

والجلطة القلبية هي عبارة عن انسداد في الشرايين التاجية التي تقوم بإيصال الأكسجين والعناصر الغذائية إلى القلب مما يسبب إقفار القلب، وهذا الانسداد يحدث نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين ما ياسبب في تكون كتل دهنية في الشرايين وتعوق وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى القلب وإذا استمر الانسداد فترة طويلة يحدث ما يسمى بالجلطة القلبية.

أسباب وأعراض الجلطة

وكشف النمر في وقت سابق عن أبرز الأسباب لحدوث الجلطات والتي تشتمل على ارتفاع الكوليسترول في الـدم والتدخين بأنواعه بما فيه التدخين الإلكتروني، وكذلك التوتر والضغط النفسي وارتفاع ضغط الدم، وعدم ممارسة الرياضة وإدمان الوجبات السريعة.

وبشأن أعراض الجلطة، أوضح أنها تتضمن الشعور بألم شديد في الصدر مع تعرق وغثيان وقد ينتقل الألم للرقبة أو الذراعين وقد يصاحبه ضيق في التنفس أو خفقان أو إغماء، أما السكتة القلبية فتحدث بدون مقدمات.