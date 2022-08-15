أتمت المؤسسة العامة للحبوب ترسية الدفعة الأخيرة من مناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2022م، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، حيث تم ترسية توريد كمية (180) ألف طن موزعة على (3) بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة (أكتوبر 2022م – فبراير 2023م).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي (2022م) والبالغة (720) ألف طن، التي تمثل 20% من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح.

دعم المخزونات الإستراتيجية

وأكد معاليه أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الإستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.

وتدعو المؤسسة العامة للحبوب جميع المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام القادمة، مبينة أن المهتمين يمكنهم استعراض سعر الترسية من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني: https://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.