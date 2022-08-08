أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني على رغبته بإقامة مباراة بين فريقه ونادي النصر وديًا خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” : “أتشرف نلعب مع نادي النصر الكبير في أي وقت يحددون اليوم وننسق، وشرف لنا وتجربة قوية مع فريق قوي وجماهيري عالمي”.

الهلال يكسب ودية ألميريا بثنائية

وكان الفريق الإسباني تقابل أمس مع نادي الهلال وديًا في بريطانيا، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثنائية دون رد أحرزهما كل من الأرجنتيني لوسيانو فييتو وسالم الدوسري.

وطالبت جماهير نادي النصر بإقامة المباراة الودية بين الفريق الإسباني والنصر على ملعب مرسول بارك في الرياض خلال الفترة المقبلة.