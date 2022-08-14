علق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني على المباراة المرتقبة بين فريقه وبين ريال مدريد اليوم في الجولة الأولى في الدوري الإسباني.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” : ” توقعي أن كريم بنزيما سيواجه أسوأ أول 5 دقائق في مسيرته الكروية، هذا إحساس”.

ويترقب الجمهور السعودي نتيجة أول مباراة لفريق ألميريا بعد عودته لـ الدوري الإسباني الممتاز وأمام البطل نادي ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقنوات الناقلة

المباراة تُقام مساء اليوم الأحد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط حيث تُنقل عبر قنوات Bein Sports HD 1 English و Bein Sports Connect و Super Sport La Liga HD.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، فاسيكز، ميليتاو، روديجر، ألابا، مودريتش، كروس، كاسيميرو، رودريغو، بنزيما، فينسيوس جونيور”.

وسبق لـ ريال مدريد الفوز ، في 9 مباريات وسجل خلالها 38 هدفًا في تاريخ مواجهاته ضد ألميريا، بينما فاز ألميريا في مباراة واحدة فقط وكان التعادل حاضرًا بينهما في مباراتين.

وكان ريال مدريد فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي على حساب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

نتائج مباريات السبت في الدوري الإسباني

وتعادل سيلتا فيغو مع إسبانيول بهدفين لكل فريق، بينما فاز فياريال على فريق بلد الوليد بثلاثية دون رد، وتعادل برشلونة تعادلًا سلبيًا مع نادي رايو فاليكانو مساء أمس السبت في الليجا.