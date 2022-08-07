أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، على أن مباراة الهلال وألميريا لن تشهد خاسرًا، حيث تقام اليوم وديًا بين الفريقين تحضيرًا للموسم الجديد.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” : ” في مباراة اليوم بين عشق العمر الهلال وبين النادي الذي أعتبره مولودًا لي رعيته لمدة سنوات أتمنى استمتاع الجميع، أهلًا بكم تنورونا، وفيه صفقات مهمة جدًا لألميريا هذا الأسبوع، وأيضًا هناك بيع لبعض النجوم بأسعار تسعد المشجعين، لا خاسر اليوم بين الزعيم والأسود”.

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال وألميريا

وستقام مباراة الزعيم ضد ألميريا في مدينة برايتون الإنجليزية مساء اليوم الأحد في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة وستنقل على قناة روتانا خليجية وقناة روتانا سينما وروتانا كلاسيك وقناة LBC بأستوديو تحليلي مكون من “تركي العجمة كمقدم، يوسف الثنيان نجم الهلال السابق محللًا فنيًّا، الهولندي كلارنس سيدورف محللًا فنيًّا، الإيطالي فابيو كانافارو محللًا فنيًّا، فهد العتيبي معلقًا على المباراة”.