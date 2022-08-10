أشاد رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بعدسة الإعلامي أحمد الفهيد الذي التقط له صورًا خلال مباراة الهلال وميريا.

بارع في صناعة النجاح:

وعلق الفهيد على الصور التي التقطتها لـ تركي آل الشيخ ونشرها على تويتر، بالقول: معالي المستشار تركي آل الشيخ، بارع جدًّا في صناعة النجاح.. كل مهمة تولى أمرها توفَّق وتفوق فيها، وقدمها بشكل مبهر، وصنع لها ومنها تأثيرًا وأثرًا كبيرًا.. وهو دائمًا: (مثل الجبل ثابت، ولا هزّته ريح).

موهبة التصوير:

من جهته، علق تركي آل الشيخ على قول الفهيد والصور بالقول: سعدت بشوفتك يا غالي واكتشفنا موهبة التصوير.

فوز الهلال:

وتغلب الهلال بهدفين مقابل هدف على فريق ألميريا الإسباني، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على أرضية ملعب بيريلي في برمنغهام الإنجليزية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وتقدم الهلال في الشوط الأول عن طريق لوسانو فييتو وسالم الدوسري، وقلص ألميريا الفارق عبر لارجي رامازاني في الشوط الثاني.

وسيبدأ ألميريا مشواره في الدوري الإسباني، الأسبوع المقبل، عندما يستضيف ريال مدريد في الجولة الأولى.