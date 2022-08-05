أرسل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة لنادي الهلال، قبل مواجهة الفريقين الودية بعد غد الأحد تحضيرًا للموسم الجديد.

رسالة تركي آل الشيخ لـ الهلال:

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “مباراتنا مع الهلال فرصة لاختبار قدرات مهاجمين ألميريا قبل موقعة ريال مدريد، وأعطيت تعليماتي للمدرب بعدم مراعاة مشاعري كوني هلالي في تسجيل الأهداف، الهلال فريقي المفضل ولكن أسود ألميريا صعبة الترويض، جئنا لموطن كرة القدم في إنجلترا لتقديم دروس قاسية”.

وأضاف: “سأنتهي من المقبلات قريبًا مع الهلال استعدادًا للطبق الرئيسي في مدريد”.

وستقام مباراة الهلال ضد ألميريا في مدينة برمنجهام الإنجليزية بعد غد الأحد في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على قناة روتانا خليجية بأستوديو تحليلي مكون من “تركي العجمة كمقدم، يوسف الثنيان نجم الهلال السابق محللًا فنيًّا، الهولندي كلارنس سيدورف محللًا فنيًّا، الإيطالي فابيو كانافارو محللًا فنيًّا، فهد العتيبي معلقًا على المباراة”.