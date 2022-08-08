أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، أنه يتم العمل حاليًا على إنتاج مسرحية عن الكابتن ماجد عبدالله باسم “السهم الملتهب”، وأخرى عن الكابتن يوسف الثنيان بعنوان “الفيلسوف” ومن المقرر أن ترى النور بداية عام 2023.

لأول مرة عربياً وعالمياً

وقال تركي آل الشيخ “إن المسرحيتين ستعرضان في الربع الأول من 2023″، مضيفاً هذه ربما تكون أول مرة في العالم العربي وربما العالم أجمع يتم فيها عمل مسرحيات عن أبطال كرة قدم”.

وأضاف تركي آل الشيخ أن طاقم العمل سعودي وعربي وبريطاني، ويتم العمل على المسرحيتين حالياً.