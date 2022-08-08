كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، عن سبب اختياره لخوض مباراة ودية ضد الهلال.

تركي آل الشيخ يكشف سبب مواجهة الهلال:

وقال تركي آل الشيخ: “اخترت اللعب مع الهلال، لأننا في ألميريا سنكبر بالهلال.. وتسويقيًّا.. الهلال هو أكبر بوابة في المنطقة تُكسبنا الجماهيرية.. ولن يقدر أحد على الوصول للأرقام التي حصدها رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل”.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره ألميريا على ملعب بيرنلي الإنجليزي في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مسرحيتان لماجد عبدالله ويوسف الثنيان:

وتحدث تركي آل الشيخ عن نجوم كرة القدم السعوديين السابقين، وقال خلال تصريحاته لـ”روتانا خليجية”: “أتمنى عودة الزمن 30 عامًا، كي يلعب النجم الكبير يوسف الثنيان في الدوري الإسباني لكرة القدم”.

وواصل مالك نادي ألميريا تصريحاته بشأن الثنيان، قائلًا: “أعتبره أغلى لاعب آسيوي في التاريخ، فلو كان موجودًا الآن، كان سيصبح أغلى من نجم توتنهام الإنجليزي، الكوري الجنوبي سون”.

واختتم تركي آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “نعمل على إنتاج مسرحية عن ماجد عبدالله باسم السهم الملتهب، ومسرحية أخرى عن يوسف الثنيان بعنوان الفيلسوف، ومن المقرر أن ترى النور بداية عام 2023”.