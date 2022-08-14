شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ على صعوبة مواجهة فريقه ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

تركي آل الشيخ يؤكد قوة الريال

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عندما يخسر نادي كبير مثل مانشستر يونايتد ٤ أول نصف ساعة.. فلا تنتظر أمام بطل أوروبا بحظه اللي يكسر الجبال الكثير”.

وتابع تركي آل الشيخ: “المطلوب التركيز على اللعب (الرجولي) أول المباراة.. مع مشاهدة لقطات من أسلوب اللاعب الكبير أحمد جميل”، ونشر مقطع فيديو لإحدى المباريات، وعلق قائلًا: “كم افتقدنا الأساطير”.

ألميريا ضد ريال مدريد

ومن المقرر أن يلعب ألميريا ضد ريال مدريد على ملعب “باور هورس ستاديوم”، عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في نجح في العودة إلى الدوري الإسباني الممتاز بعد غياب دام لـ7 سنوات، فيما تمكن ريال مدريد من حصد لقب الليغا الموسم الماضي، وبفارق 13 نقطة عن برشلونة.