أكد الكاتب تركي الحمد أن موقف حركة حماس المرحب بالتطبيع التركي الإسرائيلي غير مستغرب من قيادات هذه الحركة التي لا تضع الأمور في نصابها الصحيح.

علاقات تركيا وإسرائيل

وقال الحمد تعليقًا على موقف حماس: لماذا الاستغراب؟ فو الله لو أن تركيا وإسرائيل، أعلنتا وحدة اندماجية كاملة مع بعضهما البعض، لوجدت أمثال هؤلاء يجدون ألف مبرر ومبرر من أن ذلك يصب في مصلحة “القضية”. ولو أن السعودية ودول الخليج أعلنوا حربا صريحة على إسرائيل، لقالوا إن هنالك مؤامرة لتصفية القضية.. والرجل تدب وين ما تحب.

حماس تبارك التطبيع

وكانت حركة حماس باركت التطبيع الكامل بين أنقرة وتل أبيب وهنأت في بيان لها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة علاقات بلاده مع إسرائيل. وقالت الحركة في بيان لها : ” نؤكد للشعب الفلسطيني والضفة وغزة والـ 48 ومخيمات الشتات بأن هذه الخطوة تصب في صالح شعبنا الفلسطيني المجاهد بكافة أطيافه”