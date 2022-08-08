اختُتمت، مساء الأحد، منافسات النسخة الثامنة من كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، بالمباراة النهائية التي جمعت بين منتخب السعودية بنظيره المصري، برعاية وحضور أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

منتخب السعودية يتوج باللقب:

وأُقيمت المباراة النهائية بين منتخب السعودية ومصر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها، وتوج الأخضر بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022 بعد فوزه بركلات الترجيح.

وتقدم عبدالعزيز العليوة للأخضر، بينما أدرك منتخب مصر التعادل عن طريق اللاعب صلاح الدين مصطفى، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/ 1 قبل الاحتكام لركلات الترجيح، وحسم منتخب السعودية اللقب بعد فوزه بنتيجة 5/ 3.

وفاز لاعب منتخب السعودية مصعب الجوير بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وأفضل لاعب في البطولة، وحصد زميله عبدالله رديف جائزة الهداف برصيد 6 أهداف.

تهنئة بنجاح كأس العرب لمنتخبات الشباب:

ومن جانبه، ثمّن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، للمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022.

وقدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاء الله السلمي، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على جميع الخدمات المساندة التي حظيت بها البطولة خلال فترة إقامتها في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، بمشاركة 18 منتخبًا عربيًّا، وذلك من مختلف القطاعات الحكومية بمنطقة عسير.

وقال الدكتور رجاء الله السلمي: “هذا الدعم ساهم في نجاح البطولة”، مقدمًا شكره لجميع المنتخبات التي شاركت في هذه النسخة، ومهنئاً في الوقت ذاته طرفي المباراة النهائية على بلوغ المرحلة الأخيرة من البطولة.

وتابع: “بتوجيه دائم من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي، حرصنا في الاتحاد على تنمية وتطوير بطولة كأس العرب للشباب وكافة البطولات في مختلف الفئات السنية ليجد اللاعبون العرب الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات الفنية عبر إقامة بطولات ذات قيمة كبيرة بمشاركة عدد كبير من المنتخبات”.

وثمّن لأمير منطقة عسير اهتمامه بتقديم كل الدعم وتسهيل كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التجمع العربي الكبير، وشدد على تميز التنسيق بين كافة القطاعات في المنطقة، مضيفًا: “بطولة كأس العرب للناشئين القادمة في الجمهورية الجزائرية، ستكون هي الأخرى عاملًا كبيرًا في تطوير قدرات اللاعبين العرب”.