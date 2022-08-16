قلد أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مدير أمن الإمارة، الرائد حسن غرمان الشهري، رتبته الجديدة.

#فيديو || الأمير #تركي_بن_طلال يُقلّد مدير أمن الإمارة رتبته الجديدة، ويُكرّم قائد الحماية الخاصة نظير حصوله على المركز الأول في دورة أمن وحماية الشخصيات التأسيسية، وذلك في ساحة البحار بمقر الإمارة بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمنطقة. pic.twitter.com/atWQWumjjn — إمارة منطقة عسير (@emartasir) August 16, 2022

تكريم العضيب:

كما كرم أمير عسير قائد الحماية الخاصة، الرائد ريان سليمان العضيب، نظير حصوله على المركز الأول في دورة أمن وحماية الشخصيات التأسيسية، وذلك في ساحة البحار بمقر الإمارة، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.