قال موقع مودرن دبلوماسي إن السعودية ترغب في استضافة الألعاب الشتوية، وفي حين أنه للوهلة الأولى قد يبدو أن الأمر يستحيل منطقيًا أن يتم ذلك في بلد تميل طبيعتها إلى البيئة الصحراوية، إلا أن المملكة ستحقق ذلك من خلال تروجينا.

وقال التقرير: نادرًا ما تنخفض درجات الحرارة في السعودية إلى ما دون ثماني درجات مئوية، باستثناء سلسلة جبال السروات التي يبلغ ارتفاعها 2400 متر فوق سطح البحر، حيث تتساقط الثلوج هناك، وهو ما رأته السعودية نقطة انطلاقة للمنافسة على سياحة الرياضات الشتوية.

وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد قالت إنها كانت تقدم عطاءات لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في منتجع تروجينا بنيوم، وهي مدينة مستقبلية ووجهة سياحية جديدة على طول البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تُقام الألعاب في المنتجع الذي يطل على قمم الجبال هناك، ويستوعب 7000 شخص بحلول عام 2026 ويجتذب 700 ألف زائر سنويًا، ومن المخطط أن تكون تروجينا أول منتجع للتزلج في الهواء الطلق في الخليج، وتشمل الخطط أيضًا دعمه بالطاقة المتجددة، وإنشاء قرية تزلج ومرافق عائلية وصحية فاخرة مع وجود أكبر بحيرة للمياه العذبة في المنطقة، ومحمية طبيعية تفاعلية.

ترويجنا تقدم تجربة متفردة

ويتوقع المدير التنفيذي للمشروع، فيليب جوليت، أن تقدم تروجينا تجربة سفر سلسة حيث يتم تسليم الأمتعة عبر طائرات بدون طيار مع السماح للزائرين باستكشاف الموقع أولًا باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، وسيتمكن الزوار من ممارسة الأنشطة المتنوعة مثل الغوص والتزلج والمشي لمسافات طويلة أو التسلق.

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

الألعاب الشتوية هي حدث رياضي دولي كبير يعقد مرة واحدة كل أربع سنوات، للرياضات التي تمارس على الثلج والجليد، وعقدت أول دورة للألعاب الأولمبية الشتوية في عام 1924، في شاموني في فرنسا.

وتتنافس حاليًا 32 دولة آسيوية على الأقل في الألعاب الشتوية التي تشمل التزلج على جبال الألب، وهوكي الجليد، والبياتلون، ومسابقات التزلج على الجليد.

خطط السعودية للتوسع الرياضي

واختتم التقرير قائلًا إن جهود المملكة لاجتذاب هذا الحدث هو جزء من سعي كبير لترسيخ مكانتها كأفضل لاعب خليجي في الرياضات الدولية، هو أيضًا ضمن خطط أوسع لتنويع الإيرادات ضمن رؤية 2030 والتي يُعد النشاط الرياضي جزءًا أساسيًا منها، وعلى ذلك اشترت المملكة مؤخرًا نادي الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد، وتؤسس لبطولة جولف جديدة، كما وقعت أيضًا صفقة مدتها 10 سنوات بقيمة 650 مليون دولار لاستضافة حدث سباق سيارات الفورمولا 1، وشاركت مع World Wrestling Entertainment للعروض السنوية، واستضافت بطولة العالم للوزن الثقيل بين أنتوني جوشوا وآندي رويز، كما ظهر نجم كرة القدم ليونيل ميسي كسفير للسياحة في ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.