كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عن موعد تساوى طول النهار والليل بالمملكة.

وفقاً لأفق #السعودية فإنه لا يزال النهار أطول من الليل وذلك خلال النصف الأول من موسم #سهيل، وسيكون طول النهار في شمالي المملكة أطول من جنوبها ثم يتساوى الليل مع النهار في 27 و 28 #سبتمبر وفي نهاية موسم سهيل تنقلب المعادلة حيث يصبح النهار جنوبي المملكة أطول من النهار في شمالها. pic.twitter.com/ylq0eqvw9W — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) August 25, 2022

تساوي النهار والليل

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “وفقاً لأفق السعودية فإنه لا يزال النهار أطول من الليل وذلك خلال النصف الأول من موسم سهيل، وسيكون طول النهار في شمالي المملكة أطول من جنوبها، ثم يتساوى الليل مع النهار في 27 و 28 سبتمبر”.

وأضاف: “في نهاية موسم سهيل تنقلب المعادلة حيث يصبح النهار جنوبي المملكة أطول من النهار في شمالها”.

الحد الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

وانطلقت بداية موسم “سهيل” السبت الماضي، حيث يعتبر الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وتكون مدته 52 يومًا حيث يبدأ مع مرورها انكسار درجات الحرارة والهبوط التدريجي لها والرطوبة تباعاً.