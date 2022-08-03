أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة تسريب فيديو لطالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف بالمشرحة، حيث تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصوير بالمشرحة

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل مع نشر الفيديو الصادم لجثمان نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي قُتلت ذبحًا على يد زميلها محمد عادل، حيث يظهر الفيديو بعد وقوع الحادث بعد نقلها للمستشفى وعليها آثار الدماء التي غطت كامل ملابسها.

وكشف الفيديو المصور بهاتف محمول، وجود جروح ذبحية بكامل جسد الفتاة ورقبتها وأسفل أذنيها.

فتح تحقيق عاجل

وعلى إثره، أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فتح تحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو للطالبة نيرة أشرف، داخل مشرحة مستشفى المنصورة التخصصي.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة بسرعة التحقيق في الواقعة، للتوصل لهوية مصور الفيديو، وبيان ما إذا كان من الأطقم الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

بلاغ رسمي للنائب العام

من جانبها، أعلنت أسرة نيرة اتخاذها جميع الإجراءات القانونية تجاه مسرب الفيديو، حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام.

وقالت إن انتشار الفيديو أصاب أفراد الأسرة بصدمة معنوية ونفسية جراء مشاهدتهم للتمثيل بجثمان ابنتهم وكشف عورتها.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أيدت حكم الإعدام بحق القاتل بتهمة القتل العمد.

ووافق مفتي مصر على حكم إعدام الطالب محمد عادل المتهم بنحر زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.