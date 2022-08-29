واصل برنامج سكني تسليم الأسر السعودية المستفيدة وحداتهم السكنية في المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريي.

وقد أنهى البرنامج تسليم 594 وحدة سكنية لمستفيدي مشروع واحة الخميس الذي تحتضنه محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، يأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

1042 وحدة سكنية

ويتميز مشروع واحة الخميس بموقعه الإستراتيجي في حي الراقي بمحافظة خميس مشيط على امتداد طريق الملك عبدالله، ويوفر 1042 وحدة سكنية من نوعي (فيلا، تاون هاوس) بأربعة نماذج وتصاميم عصرية مختلفة تناسب احتياجات الأسر السعودية، على مساحات تبدأ من 187م2 إلى 574م2.

مسطحات خضراء ومرافق حيوية

ويخصص المشروع الذي يقع على مساحة 928,760 م2 مرافق مختلفة كالمساجد والحدائق والمسطحات الخضراء والمدارس والمنشآت الصحية والمراكز التجارية والخدمات العامة والمرافق الترفيهية؛ بما يكفل توفير جودة الحياة للسكان في بيئة نموذجية تحقق الاستقرار للمستفيدين، وجارٍ العمل حالياً على استكمال أعمال المرافق والخدمات وتسليمها للجهات المعنية.

يذكر أن “سكني” يسعى لخدمة المستفيدين بأسهل وأسرع الطرق وتوفير خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة للراغبين في تملك مسكنهم الأول، وذلك من خلال تطبيقه على الهواتف الذكية أو من خلال الموقع الالكتروني https://sakani.sa.