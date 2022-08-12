أعلن تعليم الرياض، عن تشغيل 36 مشروعًا مدرسيًا جديدًا للعام الدراسي 1444هـ، وذلك بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن المشاريع تخدم 28.8 ألف طالب وطالبة في بيئة حديثة وابتكارية، ويستفيد منها 17 حيًّا لترفع نسبة المباني الحكومية إلى 94%.

21 مشروعًا للبنين:

وأشارت إلى أن المشاريع المدرسية الجديدة تشمل 21 مشروعًا للبنين و15 مشروعًا للبنات، موضحةً ان المباني المستأجرة تصل نسبتها إلى 6% والمباني الإدارية الحكومية 99%، بينما المباني الإدارية المستأجرة نسبتها 1% فقط.