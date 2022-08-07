كشف المدرب الوطني صالح المحمدي تشكيلة المنتخب السعودي لمواجهة مصر في نهائي كأس العرب للشباب في مباراة ستنطلق بعد قليل في أبها.

تشكيل المنتخب السعودي

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “أسامة المرمش في حراسة المرمى، محمد سليمان وسويلم المنهالي ومحمد الدوسري وسالم النجدي وفيصل الصبياني، وعبدالملك العييري، ومصعب الجوير، يزيد جوشان، عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف”.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي يخوض فيها المنتخب السعودي نهائيين متتاليين في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وكانت البداية في أول نسختين في عامي 1983 و1985.

وتمكن الأخضر من التأهل إلى نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب في النسختين الرابعة والخامسة في 2011 و2012، ونجح في الوصول إلى نهائي 2022، بعد فوزه بلقب النسخة الماضية.

ويتفوق الأخضر على جميع المشاركين؛ حيث إنه منذ انطلاق البطولة العربية لمنتخبات الشباب، نجح منتخبا تونس والمغرب فقط في التأهل إلى نهائيين متتاليين، بواقع مرة واحدة لكل منهما.