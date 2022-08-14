كشف المدربان الألماني توماس توخيل والإيطالي أنطونيو كونتي، تشكيلة مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل الفريقين

وجاء تشكيل تشيلسي مكونًا من: ” ميندي بحراسة المرمى، جايمس، تياجو سيلفا، كوليبالي، لوفتوس تشيك، كانتي، جورجينيو، كوكوريلا، ماونت، هافرتز، سترلينج”.

أما تشكيل توتنهام فجاء مكونًا من: “لوريس في حراسة المرمى، رويال، روميرو، إريك دايير، دافيز، سيسجنون، بيناتنكور، هويبرج، كولوسفيسكي، سون، هاري كين”.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث تنطلق بعد قليل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وكان تشيلسي فاز على إيفرتون بالجولة الأولى، بينما فاز توتنهام هوتسبير على فريق ساوثهامبتون.