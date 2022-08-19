يبدو أن مهاجم برشلونة، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج اقترب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف.

أوباميانج يقترب من تشيلسي

وذكر خبير سوق الانتقالا، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تم إخباري بأن الاجتماع الذي تم بالأمس بين تشيلسي وأوباميانج كان إيجابيًا”.

وأضاف “الشروط الشخصية لن تكون أزمة، تشيلسي ووكلاء اللاعب توصلا إلى اتفاق حول العقد.. الآن حان الوقت للحديث مع برشلونة، حيث يعتبر تشيلسي 30 مليون يورو قيمة مرتفعة للغاية لإتمام الصفقة”.

رحلة قصيرة مع برشلونة

وكان أوباميانج قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر شهر يناير الماضي، قادمًا من آرسنال الإنجليزي، ووقع عقدًا مع البارشا حتى عام 2025.

وأصبحت فرص المهاجم الجابوني في المشاركة بشكل أساسي المدير الفني تشافي هيرنانديز صعبة للغاية، خاصة بعد التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.