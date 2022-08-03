يفكر نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2022.

واللاعب البرتغالي لا يعيش فترة جيدة في اليونايتد بعد قدوم المدرب الهولندي إريك تين هاج لتدريب الفريق.

وقال الصحفي الإنجليزي: “ناثان جيسينج إن نادي تشيلسي مهتم بالفعل بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي، خاصة بعد إبداء الأخير رغبته في الانتقال للبلوز.

رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد راغبًا في الرحيل:

وكان رونالدو قد عاد إلى مدينة مانشستر مؤخرًا بعد غيابه عن جولة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وعقد جلسة مع مسؤولي يونايتد، بعدما أكدت تقارير رغبته في الرحيل والانضمام إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن رونالدو سينتظر لنهاية الأسبوع الجاري ثم يحسم مصيره مع الفريق قبل انطلاق الدوري الإنجليزي لموسم 2022/ 2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبرتغالي رونالدو الأحد الماضي وهو يغادر ملعب الأولد ترافورد خلال مباراة مان يونايتد ضد رايو فاليكانو، وذلك بعد إخراجه من المباراة بين شوطيها بأمر من المدرب الهولندي إريك تين هاج.