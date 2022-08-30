تزداد الأجواء في العراق توترًا، بعد تصاعد الاحتجاجات المحيطة بمجلس النواب في المنطقة الخضراء.

وأشارت قناة العربية إل أن عدد المصابين في الاحتجاجات قد وصل إلى 30 مصابًا معظمهم حالات خطرة.

وقد تم قذف محيط المنطقة الخضراء بالآربي جي ـ وفق ما أعلنته قناة العربية ـ في ظل تكهنات بتحول الاحتجاجات الحالية إلى اعتصام.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مغردون، وجود قوات الأمن بشكل كثيف في المنطقة الخضراء في محاولة للسيطرة على الأوضاع.

كما وثقت المقاطع استخدام المحتجين للأسلحة خلال تواجدهم في محيط مجلس النواب.

كما أظهرت إحدى المقاطع اندلاع النيران في أحد المباني ببغداد، بالإضافة لسماع دوي إطلاق النار.

وبدوره حذر الإعلام العراقي من تداول الأخبار الكاذبة أو تداول صورًا قديمة من أحداث قديمة باعتبارها حالية.

استمرار الطيران المدني

وقد أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، استمرار الرحلات في مطار بغداد الدولي.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): “إن الرحلات في مطار بغداد مستمرة، ولا يوجد أي توقف فيها”.

يأتي ذلك بعد فرض العمليات المشتركة حظرًا شاملاً للتجوال في جميع المحافظات العراقية، على خلفية الأحداث التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات.

وقد صدر قرار رسمي أمس الاثنين بتعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق على خلفية الاحتجاجات والاشتباكات التي وقعت.