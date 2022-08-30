تزداد الأجواء في العراق توترًا، بعد تصاعد الاحتجاجات المحيطة بمجلس النواب في المنطقة الخضراء.
وأشارت قناة العربية إل أن عدد المصابين في الاحتجاجات قد وصل إلى 30 مصابًا معظمهم حالات خطرة.
وقد تم قذف محيط المنطقة الخضراء بالآربي جي ـ وفق ما أعلنته قناة العربية ـ في ظل تكهنات بتحول الاحتجاجات الحالية إلى اعتصام.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مغردون، وجود قوات الأمن بشكل كثيف في المنطقة الخضراء في محاولة للسيطرة على الأوضاع.
🇮🇶| Heavy Military Presence in Baghdad’s Green Zone.
#Iraq #المنطقة_الخضراء #بغداد #العراق pic.twitter.com/rHjMBhlvUP
— Talha Ch (@Talhaofficial01) August 29, 2022
كما وثقت المقاطع استخدام المحتجين للأسلحة خلال تواجدهم في محيط مجلس النواب.
Currently #Iraq #Baghdad #بغداد #المنطقة_الخضراء #العراق #GreenZone #Iran pic.twitter.com/4iXZrJ3GUY
— Barzan Farhad Bilbas (@barzanfarhad) August 30, 2022
كما أظهرت إحدى المقاطع اندلاع النيران في أحد المباني ببغداد، بالإضافة لسماع دوي إطلاق النار.
Report are coming in that 15 people have been shot and killed outside of the U.S embassy in #Iraq #Baghdad #بغداد #المنطقة_الخضراء #العراق #GreenZone #Iran #USEmbassy pic.twitter.com/3P6GZwoASa
— Amit Shukla (@amitshuklazee) August 30, 2022
وبدوره حذر الإعلام العراقي من تداول الأخبار الكاذبة أو تداول صورًا قديمة من أحداث قديمة باعتبارها حالية.
استمرار الطيران المدني
وقد أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، استمرار الرحلات في مطار بغداد الدولي.
وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): “إن الرحلات في مطار بغداد مستمرة، ولا يوجد أي توقف فيها”.
يأتي ذلك بعد فرض العمليات المشتركة حظرًا شاملاً للتجوال في جميع المحافظات العراقية، على خلفية الأحداث التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات.
وقد صدر قرار رسمي أمس الاثنين بتعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق على خلفية الاحتجاجات والاشتباكات التي وقعت.
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