تزداد الأجواء في العراق توترًا، بعد تصاعد الاحتجاجات المحيطة بمجلس النواب في المنطقة الخضراء.

وأشارت قناة العربية إل أن عدد المصابين في الاحتجاجات قد وصل إلى 30 مصابًا معظمهم حالات خطرة.

وقد تم قذف محيط المنطقة الخضراء بالآربي جي ـ وفق ما أعلنته قناة العربية ـ في ظل تكهنات بتحول الاحتجاجات الحالية إلى اعتصام.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مغردون، وجود قوات الأمن بشكل كثيف في المنطقة الخضراء في محاولة للسيطرة على الأوضاع.

كما وثقت المقاطع استخدام المحتجين للأسلحة خلال تواجدهم في محيط مجلس النواب.

كما أظهرت إحدى المقاطع اندلاع النيران في أحد المباني ببغداد، بالإضافة لسماع دوي إطلاق النار.

Report are coming in that 15 people have been shot and killed outside of the U.S embassy in #Iraq #Baghdad #بغداد #المنطقة_الخضراء #العراق #GreenZone #Iran #USEmbassy pic.twitter.com/3P6GZwoASa

— Amit Shukla (@amitshuklazee) August 30, 2022