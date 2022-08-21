يرغب نادي الاتحاد في ضم اللاعب التشيلي إدواردو فارجاس نجم فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية في المملكة.

الاتحاد سينافس النصر على ضم المهاجم التشيلي صاحب الـ 32 عامًا، وذلك وفقًا لـ صحيفة Lahora التشيلية.

اللاعب التشيلي صاحب الـ 32 عامًا شارك مع أتلتيكو مينيرو في 14 مباراة بـ الدوري البرازيلي لكنه خارج حسابات مدرب نادي أتلتيكو مينيرو ليكون عرض النصر مع نادي الاتحاد الأبرز أمامه حاليًا.

الاتحاد قد يستغل تفكير النصر في ضم فارجاس

لكن إقصاء فريق أتلتيكو مينيرو من بطولة كوبا ليبرتادورس سيخفض من قيمة اللاعب التسويقية، مما يعطل فرصة انضمامه لـ النصر في حال بحث أصفر الرياض عن بيعه مستقبلًا.

ويواصل اللاعب التشيلي التدرب حاليًّا في صالة الألعاب من أجل الحفاظ على لياقته البدنية أملًا في الانتقال لناد آخر خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يبحث عن بديل حمدالله

الاتحاد يبحث حاليًا عن ضم مهاجم بديل للاعب المغربي الموقوف عبدالرزاق حمدالله.