أثار لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قلق الجماهير، بعد الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

لاعبو الأهلي يثيرون قلق الجماهير

وقال الصحافي الرياضي عايد العليوي عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “خروج اللاعبين من النادي الذي هبط للدرجة الأولى دليل على أن اللاعبين أنفسهم لم يشاهدوا عملاً باستطاعته أن يعود مجددًا للأضواء.. عمومًا شكلهم مطولين بالدرجة الأولى”.

وتفاعلت جماهير النادي الأهلي مع التغريدة، وقال سامي: “صحيح ما فيه بوادر تبشر بخير حسب اللي نشوفه بس إن شاء الله يرجعون”، وكتب أبو نواف: “وشكلهم للدرجة الثانية!”.

ورحل أكثر من لاعب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الهبوط، ومنهم البرازيلي كارلوس إدواردو، والسوري عمر السومة الذي تمت إعارته لصفوف العربي القطري لمدة موسم.

ويُخيم الجدل على مصير النجم عبدالرحمن غريب، حيث يرغب في الرحيل هذا الصيف لضمان المشاركة في كأس العالم 2022، فيما تتمسك الإدارة باستمراره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريق يبدأ دوري يلو بمواجهة القيصومة

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دوري يلو، يوم 24 من شهر أغسطس، بمواجهة نظيره القيصومة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.