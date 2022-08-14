نال فيديو لقطة تشرب من مبرد المياه ملايين المشاهدات على الإنترنت، حيث بدت وكأنها مثل إنسان وهي تروي عطشها من صنبور مبرد مياه.
Stay hydrated.. 😅 pic.twitter.com/zBUD1fDsce
— Buitengebieden (@buitengebieden) August 10, 2022
ملايين المشاهدات:
وكان أحد الذين نشروا هذا الفيديو، حساب على “تويتر” يدعى “Buitengebieden”، ويقول: إنه معني بنشر الأمور المتعلقة بالجانب الإيجابي.
وحصد الفيديو على هذا الحساب فقط نحو 8 ملايين مشاهدة حتى ظهر السبت، وأعاد نشره أكثر من 38 ألف مغرد، وأبدى أكثر من 267 ألفًا آخرين إعجابهم به.
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