نال فيديو لقطة تشرب من مبرد المياه ملايين المشاهدات على الإنترنت، حيث بدت وكأنها مثل إنسان وهي تروي عطشها من صنبور مبرد مياه.

ملايين المشاهدات:

وكان أحد الذين نشروا هذا الفيديو، حساب على “تويتر” يدعى “Buitengebieden”، ويقول: إنه معني بنشر الأمور المتعلقة بالجانب الإيجابي.

وحصد الفيديو على هذا الحساب فقط نحو 8 ملايين مشاهدة حتى ظهر السبت، وأعاد نشره أكثر من 38 ألف مغرد، وأبدى أكثر من 267 ألفًا آخرين إعجابهم به.