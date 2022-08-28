أغضبت التصريحات الإعلامية للبرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب نادي الهلال، جماهير النادي بعدما ذكر بأنه لا يلتفت لما تقوله الجماهير الزرقاء.

وكان بيريرا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف أزرق الرياض قبل بداية الموسم الحالي حيث ارتبط اسمه بالانتقال لنادي بوتافوجو البرازيلي بسبب كثرة الانتقادات التي تعرض لها.

ماذا قال ماثيوس بيريرا ؟

وقال بيريرا عقب مباراة الخليج لـ برنامج ” المنتصف” : ” صنعت الكثير من الأهداف الحاسمة في الموسم الماضي ولم أعد أستمع كثيرًا لأحاديث الجماهير وأدعم نفسي بنفسي وتفكيري منصب على ما يقوله المدرب فقط”.

جماهير أزرق الرياض تعتبر أن مثل هذه التصريحات تجعل تركيز اللاعب خارج الملعب أكثر منه داخل الملعب مما يؤثر على استمراريته مع الفريق، كذلك يرى البعض من جمهور الهلال أن ماثيوس بيريرا يملك إمكانيات فنية جيدة لكن عقليته ستؤثر سلبًا على مسيرته.

وكان بيريرا صاحب الـ26 سنة انضم لنادي الهلال في صيف 2021 قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

يحتل نادي الهلال ثالث جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط، وسيواجه نادي الفيحاء في الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل حيث تُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.