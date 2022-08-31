استدعى السودان، السفير الإثيوبي لديه للاحتجاج على تصريح أدلى به يوم الاثنين الماضي، إذ قال فيه إن جيش بلاده أسقط طائرة دخلت المجال الجوي الإثيوبي عبر الأجواء السودانية وعلى متنها أسلحة موجهة إلى قوات إقليم تيجراي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها استدعت سفير إثيوبيا لدى السودان لإبلاغه “استنكار” الخرطوم لتصريحه هذا.

ادعاءات

وأوضحت الخارجية السودانية في بيان أن المدير العام للشؤون الإفريقية السفير فضل عبد الله فضل “نقل للسفير الإثيوبي استنكار الوزارة للتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام أمس.

وأضاف المسؤول في الوزارة للسفير الإثيوبي أن “إطلاق هذه الادعاءات غير المؤسسة أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لا سيما أن قيادة كلا البلدين تسعى لتعزيز العلاقات بينهما”.

تصريحات إثيوبيا بشأن إسقاط الطائرة

وفي 24 أغسطس، أعلن الجيش الإثيوبي في بيان أنه أسقط طائرة محملة بأسلحة مرسلة إلى قوات إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، بعدما انتهكت المجال الجوي الإثيوبي آتية من الأجواء السودانية.

وخلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، أكد السفير الإثيوبي يبلتال أيميرو أليمو صحة هذا البيان.

وقال الدبلوماسي: “ليس هناك أدنى شك في أن الخبر المتعلق بتحليق طائرة في الأجواء السودانية وعبورها إلى الأجواء الإثيوبية وإسقاطها من قبل الجيش الإثيوبي هو خبر صحيح”.

ولم توضح أديس أبابا المكان الذي أقلعت منه الطائرة، ولا في أي يوم تحديدا أسقطتها قواتها، حسب شبكة “سكاي نيوز عربية”.