كشفت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن أرقامها للنصف الأول من عام 2022م، حيث أنهت (19) مساهمة، صرفت على إثرها حقوقاً مالية بلغت (3,652,861,275) ريالاً.

جهود لجنة تصفية

وقامت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” باتخاذ (216) قراراً خلال (22) اجتماعاً، وأتمت بيع أراضٍ لمساهمات عقارية بمساحة إجمالية تبلغ (5,460,208.94) م2، بقيمة (4,023,458,622.85) ريالاً.

وتحققت هذه الإنجازات في النصف الأول من عام 2022م، بعد أن قامت اللجنة بمهماتها القانونية المالية والتسويقية والهندسية وغيرها؛ تحقيقًا لهدفها الأساسي المتمثل في إعادة حقوق المساهمين بأفضل عائد وأسرع وقت.

حماية أموال المساهمين

وتولت “تصفية” في الجوانب القانونية الترافع في عدد من القضايا وصدّرت أحكاما قضائية بمبلغ إجمالي (575,211,678.50) ريالاً تُمثل حقوق المساهمين، وفي الجوانب المالية استعادت اللجنة أموال المساهمين في عدد من المساهمات العقارية بمبلغ (4,300,711,473) ريالاً.

يُذكر أن “تصفية” تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء لتصفية المساهمات العقارية القائمة قبل تاريخ 1426/8/22 هـ وإعادة حقوق المساهمين.