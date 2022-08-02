وثق مقطع فيديو عن طريق التصوير الجوي، لحظة إضاءة البرق لسماء مدينة أبها.

فيديو | البرق يضيء سماء أبها والأمطار تواصل هطولها..

تصوير جوي بعدسة مراسل #الإخبارية عثمان بن مرشد pic.twitter.com/lRvghxnsIW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 1, 2022

ونشرت الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مقطع فيديو يوثق المناظر الخلابة التي شهدتها مدينة أبها خلال اليومين الماضيين وسط هطول الأمطار.

أمطار متوسطة إلى غزيرة:

وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت محافظتي طريب وسراة عبيدة ومراكز الخنقة والفيض والفرشة وشني، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فمن المحتمل تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة المقبلة في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة والمتطرفة التي باتت تؤثر على المنطقة والعالم.