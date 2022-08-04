أتاح تطبيق توكلنا، خدمة الاطلاع على مستجدات الأحداث الحكومية والوطنية.

وقال في تغريدة على الحساب الرسمي للتطبيق على تويتر: “الآن يمكنك استعراض تفاصيل الأحداث الحكومية والوطنية، والاطلاع على المواعيد عبر خدمة تقويم توكلنا في توكلنا خدمات”.

خدمات تطبيق توكلنا الجديدة

وفي وقت سابق؛ أطلق تطبيق توكلنا خدمات بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عدة خدمات دينية؛ لخلق تجربة دينية رقمية ميسّرة للمستخدمين من بينها ما يلي: