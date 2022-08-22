زار القائم بالأعمال بسفارة المملكة في أنقرة المصابين جراء الحادث المروري، المنومين بمستشفيات مدينة ريزا في شمال تركيا، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تفاصيل حادث تركيا

وكانت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا، أوضحت في وقت سابق بأنها تلقت من الجهات المختصة التركية يوم السبت الموافق (20 / 8 / 2022م)، نبأ وقوع حادث مروري لحافلة تقل عددًا من السياح في مدينة “ريزا” شمال البلاد، نتج عنه إصابات متفرقة لعددٍ من الأشخاص، من بينهم مواطنون سعوديون.

السفارة تتابع عن قرب

وأشارت السفارة إلى أنها قامت في حينه بالوقوف على الحادث المؤسف لتقديم كافة أشكال المساعدة والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة.

ضحايا حادث تركيا

وأوضحت السفارة أن عدد المواطنين المصابين في الحادث (18) مواطناً، منهم (6) يرقدون في المستشفى، حيث تتابع السفارة بعناية مع الجهات المختصة حالتهم الصحية على مدار الساعة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل، فيما خرج بقية المصابين ولله الحمد من المستشفى، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة جراء الحادث، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة.