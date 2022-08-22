انطلقت منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، مساء اليوم الأحد، حيث خيم التعادل على نتيجة مباراتين، فيما أُلغيت المواجهة الثالثة.

إلغاء مباراة الشعلة والعروبة:

وأعلنت رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى عن إلغاء مباراة الشعلة والعروبة؛ لعدم اكتمال عدد اللاعبين المسجلين من فريق العروبة، على أن يتم رفع تقرير للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

تعادلان في انطلاقة دوري يلو:

وبدأت منافسات دوري يلو بمواجهة العربي ضد هجر على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2، أحرز ثنائية أصحاب الأرض فيوكس إبلاي وينلتون كارفالو، وسجل للضيوف أنطونيو أدريانو وتياغو ريال.

ولعب أُحد ضد نجران على ملعب نادي أُحد، ونجح أصحاب الأرض في التقدم بالشوط الأول عن طريق باباكار جوي، قبل أن يسجل الفريق الضيف التعادل عن طريق فيتور دي سيلفا عند الدقيقة 71.