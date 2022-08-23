انتهت، منذ قليل، مباراة إلتشي ضد ألميريا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

إلتشي ضد ألميريا:

وبدأت مباراة إلتشي ضد ألميريا التي أُقيمت على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو” بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 23 عن طريق النيجيري عمر صادق.

واستمرت المحاولات، ونجح أليكس كويادو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 30، قبل أن يحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا، أليكس سينتييس على بطاقة حمراء عند الدقيقة 32، ليُكمل فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

وصمد الفريق رغم اللعب بعشرة لاعبين لأكثر من 60 دقيقة، وحاول اللاعبون هز الشباك، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، لتنتهي مباراة إلتشي ضد ألميريا بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ترتيب الفريقان في الدوري الإسباني:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا رصيده إلى نقطة، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما وصل رصيد إلتشي إلى نقطة أيضًا، ويتواجد في المركز الـ18.