انتهت مباراة إيسترن كومباني ضد الأهلي، مساء الأربعاء، بالتعادل السلبي في الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري لـ موسم 2021/ 2022.

ملخص مباراة إيسترن كومباني ضد الأهلي:

وكان الشوط الأول شهد أداءً هادئًا من قبل الفريقين وسط محاولات قليلة من قبل الأهلي لإحراز الهدف الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

الأهلي يخسر نقطتين:

وفي الشوط الثاني من اللقاء، أهدر النادي الأهلي فرصتين محققتين عبر كل من كريم فؤاد وحسام حسن، ليستمر التعادل السلبي وسط تألق دفاعي من لاعبي إيسترن كومباني.

وانتهى لقاء إيسترن كومباني والأهلي بالتعادل السلبي، ليُصبح رصيد الأهلي 63 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد فريق إيسترن كومباني 29 نقطة في المركز الـ15.