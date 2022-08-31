يبحث بعض الطلاب والطالبات عادة مع عودتهم إلى المدرسة عن موعد الإجازات التي سيحصلون عليها خلال عامهم الدراسي، وذلك من أجل أخذ بعض الراحة أو قضاء الوقت الأكبر في المذاكرة أيضًا.

أول إجازة مطولة

ومن المقرر أن يحصل طلاب وطالبات مدارس التعليم العام والكوادر الإدارية والتعليمية في مناطق ومحافظات المملكة على أول إجازة مدرسية مطولة خلال الدراسة وذلك بعد ٢١ يومًا، بمناسبة الذكرى الـ 92 لليوم الوطني للمملكة.

وتبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 24 صفر، وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة الجمعة والسبت.

يذكر أن وزارة التعليم، أقرت 10إجازات مطولة خلال العام الدراسي 1444، حسبما ذكر في التقويم الدراسي، منها 4 إجازات خلال الفصل الدراسي الأول و4 إجازات خلال الفصل الدراسي الثاني وإجازتين خلال الفصل الدراسي الثالث.

بدء العام الدراسي

وشهدت المدارس بمختلف مراحلها الدراسية في جميع مناطق المملكة، الأحد الماضي، عودة طلابها وطالباتها ومنسوبيها لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ وسط منظومة من التجهيزات والخدمات التي أعدَّتها وزارة التعليم.

وارتسمت على وجوه الطلاب والطالبات ملامح البهجة والسرور من أجل سعيهم لطلب العلم، واجتهادهم لرفع راية الوطن بالمستقبل.