كشف الدكتور محمد الدوسري، مدير مركز العلوم العصبية للأطفال بمؤسسة كليفلاند كلينك بولاية أوهايو الأمريكية، الأوضاع المناسبة والصحيحة لاستخدام الهاتف المحمول دون حدوث ألم وتعب للجسم.

#من_السعودية | تعرف على الأوضاع المناسبة لاستخدام الهاتف المحمول مع د. محمد الدوسري – مدير مركز العلوم العصبية للأطفال بكليفلاند كلينك بولاية اوهايو الأمريكية.👇#قناة_السعودية pic.twitter.com/0WJR5JdR79 — قناة السعودية (@saudiatv) August 27, 2022

استقامة الرقبة

وقال الدوسري في تصريحات مع قناة “السعودية”، إن الوضع المناسب الأول خاص بالرقبة، فيراعى أن تكون مستقيمة غير منحنية للأسفل، فيما يتم وضع الهاتف للأمام ورفعه للأعلى وإبعاده عن الشخص بمسافة.

وأضاف أنه يجب أن يقوم الشخص بهذا الوضع في أغلب الوقت، لعدم حدوث ألم وشد ما يعد علامة إنذار مبكر، قبل أن يصير انزلاقًا في الرقبة.

فترات راحة وممارسة الرياضة

وأشار إلى ضرورة أخذ فترات راحة خلال استخدام الهاتف لفترة، حيث يتم تحريك الرقبة في جميع الجهات، كما ينبغي إراحة اليد وتحريكها أيضًا، فضلًا عن الوقوف لفترة وممارسة الرياضة البسيطة التي تعتبر وقاية وعلاجًا كالحركة والمشي والسباحة.