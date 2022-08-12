يأتي إعلان أسماء المرشحين مبدئيا، لشغل 11547 وظيفة تعليمية، تمهيدًا لاختيار المرشحين نهائيًا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.
وتم قبل قليل، الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً، عبر حساب المتقدم في نظام “جدارة”، بمنصة “مسار”.
رحلة المتقدم لشغل الوظيفة التعليمية:
– ظهور نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني في منصة مسار
– استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم
– بعد الاجتياز يتم الإشعار بالترشيح النهائي لإنهاء إجراءات شغل الوظيفة
مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة:
– اجتياز المقابلة الشخصية
– اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة
– استيفاء المتطلبات خلال الفترة من 16/1/1444هـ إلى 27/1/1444هـ.
ومن المقرر أن يتم إشعار المرشحين مبدئياً برسائل نصية بموعد ومقر المقابلة الشخصية.
اترك تعليقاً