يأتي إعلان أسماء المرشحين مبدئيا، لشغل 11547 وظيفة تعليمية، تمهيدًا لاختيار المرشحين نهائيًا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ.

وتم قبل قليل، الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً، عبر حساب المتقدم في نظام “جدارة”، بمنصة “مسار”.

رحلة المتقدم لشغل الوظيفة التعليمية:

– ظهور نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني في منصة مسار

– استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم

– بعد الاجتياز يتم الإشعار بالترشيح النهائي لإنهاء إجراءات شغل الوظيفة

مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة:

– اجتياز المقابلة الشخصية

– اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة

– استيفاء المتطلبات خلال الفترة من 16/1/1444هـ إلى 27/1/1444هـ.

ومن المقرر أن يتم إشعار المرشحين مبدئياً برسائل نصية بموعد ومقر المقابلة الشخصية.