أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمرييكية، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، استهدف منزلاً سكنياً في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال محللون أمريكيون إن الظواهري ربما يكون قد قُتل بصاروخ من طراز “RX9” عالي الدقة، والمخصص لتقليل الأضرار الجانبية الكبيرة عند استخدامه.

صور خاصة لــ #العربية من منطقة تنفيذ الغارة الأميركية التي قتلت #أيمن_الظواهري pic.twitter.com/k8yXOuhMb1 — العربية (@AlArabiya) August 1, 2022

نوع الصاروخ المستخدم في العملية

والصاروخ الذي يعتبر نسخة محدثة من صاروخ هيلفاير (AGM-114)، يضرب الهدف بشكل مركز دون انفجار، ما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل كبير.

تم تقديم الصاروخ كسلاح مضاد للدبابات في الثمانينيات، وبدأ استخدامه على الطائرات بدون طيار بعد أحداث 11 سبتمبر لاستهداف الأفراد.

صاروخ موجه بالليزر

الصاروخ الذي يصنع تحت اسم “R9X”، مزود برأس غير متفجر، يتجاوز وزنه 45 كيلوغراماً، ويتطلب استخدامه معلومات استخباراتية عالية الدقة، كما أنه موّجه بالليزر، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ويحتوي الصاروخ على ستة سكاكين تخرق هيكلها قبل ثوانٍ من لحظة الاستهداف كي تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف.

وبمقدور الصاروخ وفق تقارير عسكرية اختراق أكثر من 100 رطل من المعدن، علماً أنه صمم في عهد الرئيس باراك أوباما، بهدف تقليص عدد الضحايا بين المدنيين خلال عمليات واشنطن الخاصة في مختلف أنحاء العالم.

وجاء تصميم الصاروخ رداً على بدء المسؤولين في التنظيمات الإرهابية بالاختباء بين المدنيين، تحسباً للغارات الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي كبير “نُفذت الضربة في نهاية المطاف بطائرة من دون طيار. وأُطلق صاروخان من طراز هلفاير على أيمن الظواهري الذي قتل على الشرفة”.