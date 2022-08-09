تعطلت خدمات محرك البحث “جوجل” لدى آلاف المستخدمين، الاثنين، وفقًا لما أفاد به موقع “داون ديتكتور” الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت.

تعطل عند الآلاف

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الموقع الإلكتروني الذي يرصد الانقطاعات عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر ، إن خدمات محرك البحث جوجل المملوك لشركة ألفابت تعطلت لدى آلاف المستخدمين يوم الإثنين

وأضاف أن أكثر من 40 ألف شخص أبلغوا عن مشكلات في الدخول إلى أكبر محرك بحث في العالم.

وأفاد أشخاص في سنغافورة وأستراليا والمملكة المتحدة أيضًا بوجود مشكلات مع جوجل، وفقًا لقناة “CNBC” الأمريكية، حيث نشر المستخدمون لقطات لرسائل الخطأ وتعطل جوجل، مما جعلها تتجه مؤقتًا لموقع “تويتر”.

اختفاء عداد الوقت

يذكر أنه في الأول من أغسطس، اختفى عداد الوقت من بحث جوجل بشكل مفاجئ، وأخذ المواطنون حول العالم يتساءلون عن الأمر.