بداية تطبيق الدوام الشتوى

ونوهت الإدارة أن بداية تطبيق الدوام الشتوى ستكون يوم 1444/04/05هـ، الموافق 2022/10/30؛ حيث يكون الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحًا، فيما تكون بداية الحصة الأولى في الساعة 07:00 صباحًا.

موعد الدوام في رمضان

ومن المقرر أن تكون بداية الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك عند الساعة 09:00 صباحًا. ويعود تطبيق الدوام الصيفي، الأربعاء 1444/10/06هـ، الموافق 2023/04/26، ويستمر إلى الخميس 1444/12/04هـ، الموافق 2023/06/22.