في الوقت الذي تتسارع فيه الاستعدادت للعودة إلى المدارس، أعلن تعليم الرياض، اليوم الخميس، مواعيد تطبيق الدوام الصيفي والشتوي وبداية الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك المقبل، للعام الدراسي الجديد 1444هـ.
الدوام الصيفي في تعليم الرياض
وأوضحت الإدارة، أن تطبيق الدوام الصيفي سيكون مع بداية الفصل الدراسي الأول يوم الأحد المقبل 1444/2/1هـ الموافق 2022/08/28 حيث سيكون الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا، فيما تكون بداية الحصة الأولى في الساعة 6:30 صباحًا.
بداية تطبيق الدوام الشتوى
ونوهت الإدارة أن بداية تطبيق الدوام الشتوى ستكون يوم 1444/04/05هـ، الموافق 2022/10/30؛ حيث يكون الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحًا، فيما تكون بداية الحصة الأولى في الساعة 07:00 صباحًا.
موعد الدوام في رمضان
ومن المقرر أن تكون بداية الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك عند الساعة 09:00 صباحًا. ويعود تطبيق الدوام الصيفي، الأربعاء 1444/10/06هـ، الموافق 2023/04/26، ويستمر إلى الخميس 1444/12/04هـ، الموافق 2023/06/22.
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