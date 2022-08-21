أعلن تعليم الرياض أنه تسهيلًا على الطلاب والطالبات ولضمان بداية جادة للعام الدراسي؛ ستبدأ المدارس بتسليم الكتب اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين.
ويبدأ يوم غدٍ الاثنين عودة إداريي وإداريات التعليم إلى المدارس والمشرفين التربويين، بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية.
بداية العام الدراسي الجديد:
ويأتي عودة الإداريين والمشرفين التربويين للمدارس، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل الموافق الأول من صفر لعام 1444هـ، بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى المدارس.
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