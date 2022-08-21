أعلن تعليم الرياض أنه تسهيلًا على الطلاب والطالبات ولضمان بداية جادة للعام الدراسي؛ ستبدأ المدارس بتسليم الكتب اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين.

ويبدأ يوم غدٍ الاثنين عودة إداريي وإداريات التعليم إلى المدارس والمشرفين التربويين، بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية.