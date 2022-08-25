اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض “بداية الاصطفاف الصباحي للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق يوم الأحد المقبل”.

تفاصيل اصطفاف الدوام الصيفي

ويبدأ اصطفاف الدوام الصيفي الساعة 6:15 صباحًا في حين تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا من 28 أغسطس وحتى 27 أكتوبر، على أن يتحول في الدوام الشتوي إلى 6:45 فيما تبدأ الحصة الأولى في الـ7 صباحًا اعتبارًا من 30 أكتوبر وحتى 22 مارس 2023.

وسيتم إلغاء الاصطفاف خلال شهر رمضان المبارك، على أن تبدأ الحصة الأولى عند التاسعة صباحًا؛ وذلك من تاريخ 23 مارس 2023 وحتى 13 أبريل من ذات العام.

ومن 24 أبريل 2023 وحتى 22 يونيو سيكون الاصطفاف عند الساعة 6:15 صباحًا.