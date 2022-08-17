رحبت إدارة تعليم الرياض، اليوم الأربعاء، بالمرشحين والمرشحات لـ الوظائف التعليمية.

وأكد تعليم الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يستكمل إجراءات المرشحين لـ الوظائف التعليمية في المقر المخصص للمقابلات الشخصية ومطابقة الوثائق.

تحديث الإجراءات

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت في وقت سابق عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

يأتي ذلك تسهيلًا لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.

تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة:

ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

ويؤكد تحديث ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية بأنه تسهيلًا لإجراءات الحصول على الرخصة المهنية، مقارنة بالضوابط السابقة.